Denver a pourtant mené de huit points à la mi-temps (59-51) mais a lâché prise au retour des vestiaires, encaissant un 34-15 rédhibitoire dans le troisième quart. Les Sixers n’avaient plus en effet qu’à terminer le travail dans la dernière ligne droite pour l’emporter 123-104 et conforter sa quatrième place à l’Est. Les Nuggets, eux, restent bloqués à la neuvième place de la Conférence ouest, à deux victoires des Wolves, battus chez les Grizzlies.

Will Barton a eu beau inscrire 25 points à 8 sur 15 et Jamal Murray ajouter 17 points, leurs efforts n’ont pas suffi. La faute à la maladresse de Nikola Jokic, auteur d’un terrible 4 sur 14 aux tirs et à la force collective des Sixers. Joel Embiid a ainsi compilé 20 points et 13 rebonds, Dario Saric inscrit 20 points et JJ Redick et Robert Covington ajouté 19 et 18 points.