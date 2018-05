NBA - Les Rockets se rebellent à Oakland !

Houston a de la ressource. Pas seulement parce que les joueurs de Mike D’Antoni sont parvenus à s’imposer à Oakland (95-92), mettant ainsi fin à la série record de 16 victoires de rang à domicile des Warriors. Ce succès des Rockets à Oakland est d’autant plus probant que les Texans ont notamment été victimes d’un faux-départ, James Harden et consorts manquant en effet leurs neuf premiers tirs pour se retrouver menés 12-0 après seulement cinq minutes. De quoi rendre leur tâche un peu plus délicate...

Et parvenus à prendre les devants dès le second quart et en tête à la pause (53-46), les Rockets ont de nouveau semblé lâcher prise dans le troisième quart. Au point de compter encore 12 longueurs de retard, cette fois peu après l’entame de la dernière ligne droite (82-70). Mais c’était sans compter sur la défense texane. Attaque la plus prolifique de la Ligue, Houston a en effet fait la différence de l’autre côté du parquet, réussissant à limiter les Warriors à 12 petits points dans la dernière période.

Chris Paul décisif



Stephen Curry et Kevin Durant ont bien terminé avec 28 et 27 points au compteur, mais à 10 sur 26 pour l’un et 9 sur 24 pour l’autre, et les deux compères ont contribué au 0 sur 6 rendu par les Californiens dans les deux dernières minutes. Côté texan, si James Harden, pourtant meilleur marqueur du match avec 30 points à 11 sur 26, a également connu quelques ratés en fin de match, Chris Paul, pas en reste avec ses 27 points à 10 sur 20, a su se montrer décisif. Tout comme Trevor Ariza et Eric Gordon.

"Les gars ont réalisé une sacrée performance en défense. C’est vraiment une prouesse de limiter les Warriors à 92 points et 39% de réussite. La dernière action en est la meilleure illustration", pouvait savourer Mike D’Antoni au micro d’ESPN. Alors qu’ils avaient la possibilité d’arracher la prolongation ou même la victoire en cas de panier primé, les Warriors n'ont pas su trouver Stephen Curry ou Kevin Durant, Klay Thompson forçant un tir à mi-distance. C’est donc en confiance que les Rockets aborderont un match 5 forcément crucial, jeudi, à domicile.