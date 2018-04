Seule équipe de la Ligue à n’avoir jamais perdu trois matches de suite cette saison, les Raptors ont eu une nouvelle fois su rebondir après leurs deux défaites concédées à Washington lors des matches 3 et 4. Ce ne fut pas simple pour autant pour Toronto. La meilleure équipe de la Conférence Est en saison régulière a en effet dû s’employer pour venir à bout de la résistance des Wizards. Menés de cinq points dans le dernier quart (87-82), les hommes de Dwyane Casey ont fait la différence dans le money-time pour finalement l’emporter 108-98 et reprendre la main dans la série en menant 3-2.

Et une fois encore, les Raptors peuvent bien remercier DeMar DeRozan. L’arrière all-star a en effet terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points à 12 sur 24 aux tirs, Kyle Lowry et Jonas Valanciunas l’épaulant avec 17 points et 10 passes pour le premier et 14 points et 13 rebonds pour le second. Mention spéciale également à Delon Wright, sorti du banc pour inscrire 18 points en 26 minutes.

C’en était trop pour les Wizards malgré les 26 points, 9 passes et 9 rebonds de John Wall, les 20 points de Bradley Beal et les 10 points et 12 rebonds de Marcin Gortat et une énorme domination au rebond, avec 50 prises contre 35 pour leurs hôtes.

Les deux équipes ont désormais rendez-vous vendredi à Washington pour le match 6.