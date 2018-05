NBA : Les Pelicans se rebellent contre les Warriors !

Face à des Warriors largement favoris, peu de personnes pensaient les New Orleans Pelicans capables de les faire chuter. Et pourtant... Après deux défaites à l’Oracle Arena, les hommes d’Alvin Gentry ont sorti un énorme match vendredi soir dans le Game 3 pour s’imposer 119-110 et relancer la demi-finale de conférence Ouest (1-2). Et forcément, il fallait de grandes performances pour renverser les champions en titre. Anthony Davis s’en est chargé, avec l’aide de Rajon Rondo.

Car sur le parquet du Smoothie King Center, les Pelicans ont sû contenir Kevin Durant et toute sa bande grâce à un énorme travail défensif. Et Anthony Davis a été monstrueux. Le joueur de 25 ans, déjà meilleur élément de son équipe lors des deux précédentes oppositions, a flambé en inscrivant 33 points (15 sur 27), prenant 18 rebonds et délivrant 4 passes. Mais le natif de Chicago a aussi réalisé 4 interceptions. Et quand le public de la Nouvelle-Orléans ne l’acclamait pas, c’était pour féliciter Rajon Rondo. Le meneur des Pelicans a sorti 21 caviars, soit un de moins que toute l’équipe des Warriors !

Avec ce travail collectif, les Pelicans ont frappé un grand coup, d’autant plus que de l’autre côté, Steve Kerr n’a pas grand-chose à retenir. L’entraîneur des Warriors a vu son équipe flancher, et ses stars n’ont pas été précises. Kevin Durant a terminé avec 22 points mais à seulement 8 sur 18, tout comme Klay Thompson (26 pts, 9 sur 22) et Stephen Curry (19 pts, 6 sur 19). S’ils ne retrouvent pas leur précision, les champions 2017 pourraient voir les Pelicans recoller à 2-2 et donc repartir à zéro. Réponse dimanche soir (21h30).