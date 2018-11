Le faux départ du tout début de saison semble oublié. Si les Lakers ont démarré par trois défaites de rang, les Californiens ont, depuis, redressé la barre. Impressionnants vainqueurs des Blazers (126-117), mercredi, les Angelenos affichent en effet désormais quatre succès de rang et six victoires lors de leurs sept derniers matches. De quoi afficher un bilan positif (8-6) et frayer parmi le Top 8 de la Conférence Ouest.

Un redressement auquel n’est évidemment pas étranger LeBron James. Face à Portland, le quadruple MVP de la Ligue a ainsi livré un véritable récital avec 44 points à 13 sur 19 aux tirs, 10 rebonds et 9 passes. Auteur de 28 points après la pause, l’ancien Cav en a profité pour intégrer le Top 5 des meilleurs marqueurs de l’histoire de la Ligue.

Devant Jordan avant la fin de la saison ?

Désormais auteur de 31 425 points en carrière, LeBron James a en effet dépassé Wilt Chamberlain sur une action à trois points dans les dernières minutes de la rencontre et n’est plus devancé que par Kareem Abdul-Jabbar (38 387), Karl Malone (36 928), Kobe Bryant (33 643) et Michael Jordan (32 292), qu’il devrait dépasser d’ici la fin de saison. "C’est vraiment quelque chose de spécial", n’a pas manqué d’apprécier le héros de la soirée au micro d’ESPN à l’issue de la rencontre.

LeBron James n’a pas pour autant été le seul à briller dans les rangs californiens. A ses côtés, JaVale McGee a ainsi également été à la fête avec 20 points à 9 sur 12. Et il fallait bien ça pour résister à des Blazers pouvant s’appuyer sur les 31 points, 11 passes et 8 rebonds de Damian Lillard, les 21 points et 14 rebonds de Jusuf Nurkic ou les 23 points de CJ McCollum. Et ce d’autant plus que Portland avait démarré pied au plancher, affichant 11 points d’avance dès le premier quart (28-17). C’était avant le réveil de LeBron James.