Premier symbole de cette faillite, Kemba Walker a notamment rendu un horrible 2 sur 16 aux tirs, devant se contenter de 7 points en 36 minutes. Mais, ça n’a guère été mieux pour Nicolas Batum et Tony Parker, le premier rendant 11 points à 5 sur 12 et 5 rebonds et le second devant se contenter de 9 points à 4 sur 10 après ses 24 points de l’avant-veille.

Côté Cavs, qui signent là leur deuxième victoire de la saison, c’est Jordan Clarkson qui a été le plus en vue avec 24 points à 9 sur 15, six joueurs émargeant à plus de dix points.