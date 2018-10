Avec LeBron James, les histoires (d’amour ?) débutent mal, en général. Comme pour ses débuts à Miami en 2010 puis lors de son retour à Cleveland quatre ans plus tard, il a de nouveau connu la défaite pour son premier match officiel avec les Lakers, jeudi soir sur le parquet des Blazers (128-119).

Hormis sa réussite à 3 points (0/4), au sein d’une équipe qui aura raté ses 15 premières tentatives à longue distance (7/30 au final), le triple champion NBA, auteur de 26 points, 12 rebonds et 6 passes, n’a pas grand-chose à se reprocher. Egalement dominés au rebond (54-46), les Californiens auront, pourtant, longtemps tenu tête à leurs hôtes, emmenés par Damien Lillard (28 points et 5 rebonds) et le surprenant Nik Stauskas (24 points, à 5/8 à 3 points).

Les Rockets au programme

Mais si Portland place, avec CJ McCollum (21 points), trois joueurs à plus de 20 unités, seul Josh Hart (20 points), en sortie de banc, a atteint cette barre pour des Angelenos qui auront donc beaucoup arrosé sur les tirs extérieurs, à l’image des jeunes Brandon Ingram (16 points mais 0/4 à 3 points) et Kyle Kuzma (15 points à 1/7), alors que Lonzo Ball (7 points, 4 rebonds et une passe), à qui Luke Walton avait préféré le vétéran Rajon Rondo (13 points et 11 passes), semble encore rouillé après une pré-saison tronquée.

Ces Lakers new-look qui, forcément, se cherchent encore, enregistrent une 16e défaite consécutive face à la franchise de l’Oregon et vont tenter de rebondir samedi pour leur premier match à domicile. Ce qui pourrait s’avérer compliqué contre des Rockets revanchards, après leur revers inaugural contre les Pelicans.