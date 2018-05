NBA - Les Celtics surclassent les 76ers d'entrée (VF)

Un très gros match pour débuter les demi-finales et marquer les esprits. Boston a frappé fort lundi en écrasant les Sixers. Un match à sens unique marqué par une domination immédiate et totale avec une avance de +11 à la pause (56-45), un écart maximum de 19 unités et une victoire finale tout à fait logique (117-101). A ce petit jeu, Terry Rozier (29 points), Jayson Tatum (28 points) et Al Horford (26 points) ont guidé leur équipe vers la victoire.

It's been over THIRTY YEARS since the @celtics had three 25-point scorers in a non-OT game. pic.twitter.com/IVpJMVsqsO — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 1 mai 2018

Mais évidemment, si Al Horford a été impressionnant aux tirs avec un très joli 10/12, c’est la prestation de Tatum, un rookie aux dents longues, qui a été mise en avant. "Jayson a été vraiment régulier, il a pris des tirs difficiles et il a tout donné", a plaidé Brad Stevens, sur le site du club. "Il a été bon sur les lancers francs (11 sur 12) et on en avait besoin. C’est un bon match." Un de ces matches qui, lorsque la route s’élève, permettent de commencer à écrire une belle histoire.

Celle des Celtics lors de ces Playoffs ne fait également que débuter. Il conviendra de confirmer lors du match 2, toujours à Boston, avantage du terrain oblige. Un nouveau duel jeudi, que Joel Embid (31 points à 12/21 et 13 rebonds) et ses coéquipiers devront aborder avec de nouvelles solutions pour s’éviter une course poursuite trop compliquée.