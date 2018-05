"On joue notre fierté sur ce match", avait lancé Dwayne Casey avant la quatrième rencontre entre Cavs et Raptors, dans la nuit de lundi à mardi, en demi-finale de la conférence est. Le coach de Toronto ne sait que trop bien que le passif de sa franchise contre Cleveland est presque humiliant... Ces deux dernières années, LeBron et ses coéquipiers ont systématiquement éliminé les Canadiens en playoffs, leur infligeant même un coup de balai en 2017. Pour éviter un nouveau naufrage, Kyle Lowry et les siens devaient donc réagir dans l'Ohio, mais ont finalement pris une valise (128-93), en plus d'un nouveau coup de balai (4-0) pour sonner leur élimination.

La meilleure équipe de la saison régulière (59-23) a donc encore pris une leçon face à un champion 2016 apparu souffreteux aux cours des derniers mois, et qui a changé une grande partie de son roster pendant l'hiver. Il y a encore quelques semaines, les Raptors croyaient pourtant dur comme fer que cette dixième qualification en playoffs pourrait enfin aboutir à des NBA Finals, la faute notamment aux résultats mitigés des Cavs, et à des Boston Celtics privés de Gordon Hayward puis Kyre Irving. Surtout, en saison régulière, Toronto avait montré des signes encourageants concernant sa capacité à aborder et à gérer des oppositions face aux cadors.

Mais le roster a donc encore explosé en vol, victime du retour au premier plan des Cavs et à un LeBron James impérial. A l'image de ce quatrième match, jamais la troupe de Dwayne Casey n'est parvenue à ne serait-ce qu'inquiéter la troupe de Tyronn Lue. Sur son parquet, Cleveland a encore affiché sa supériorité, autour du King évidemment (29 points, 11 passes, 8 rebonds), mais aussi avec un Kevin Love à son avantage (23 points, 6 rebonds). Kyle Korver, JR Smith et George Hill ont tous inscrit plus de dix points, ne laissant aucun espoir aux Raptors. Désormais, ce sera aux Celtics ou aux Sixers de tenter leur chance en finale de conférence...