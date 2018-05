NBA - Les Cavaliers et LeBron James s'offrent un Game 7 !

Les héros sont éternels. Eprouvé physiquement et malmené par de jeunes Celtics bien décidés à le faire chuter de son piédestal, LeBron James a forgé un peu plus sa légende vendredi soir en réalisant un match de folie, qui a permis aux Cavs de décrocher la victoire (109-99) et un match 7 décisif dans cette finale de Conference Est. Si le début de rencontre a été laborieux pour les pensionnaires de la Quicken Loans Arena, avec la sortie prématurée de Kevin Love, victime d'une commotion après cinq minutes de jeu, le patron de la franchise de l'Ohio a pris les choses en main.

Terry Rozier et Jaylen Brown, auteurs respectivement de 28 et 27 points, ont eu beau réaliser un gros match pour Boston, ils n'ont pas pu soutenir la comparaison avec "King James", qui a dépassé la barre des 40 points et frôlé le triple-double (46 points, 11 rebonds, 9 passes). Particulièrement adroit à trois points (5/7), le natif d'Akron a également été bien épaulé par George Hill (20 pts) et Jeff Green (14 pts), alors que les Cavs ont mis les barbelés en défense.

Bilan de cette belle soirée pour Cleveland, tout se jouera dimanche soir dans un match 7 décisif prévu au TD Garden de Boston. LeBron James parviendra-t-il à poursuivre sur sa lancée ? Il faudra au moins ça pour permettre aux Cavs de disputer une quatrième finale NBA consécutive.