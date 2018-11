LeBron James revenait pour la première fois à Cleveland depuis son départ pour Los Angeles. Et dans un match longtemps accroché, les Lakers ont peiné pour venir à bout des Cavaliers devenus la plus mauvaise équipe de la ligue (105-109).

"King James", bien secondé notamment par Lonzo Ball (15 points, 7 rebonds, 6 passes), a dû s'employer pour faire gagner son équipe, en attestent ses 32 points et 14 rebonds en 36 minutes.

Du côté des Cavs, l'ancien de L.A. Jordan Clarkson a inscrit 22 points).

From a morning at the I Promise School to a victorious night in Cleveland, it was a successful homecoming for @KingJames.https://t.co/uwNOY91VOq