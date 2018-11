Après avoir compté 23 points d’avance à la fin du premier quart (38-15), les Californiens ont pourtant vu revenir leurs hôtes dans le deuxième acte, ne menant plus que de six points à la pause (56-50) mais se sont ensuite montrés solide pour l’emporter 104-96.

Et sans surprise, cette victoire doit beaucoup à LeBron James, auteur de 38 points à 15 sur 27 aux tirs, 9 rebonds et 7 passes. Dans son sillage, Brandon Ingram et Josh Hart doivent en effet se contenter de 14 et 13 points.

Chez les Pacers, c’est Domantas Sabonis qui a été le plus en vue avec 20 points et 15 rebonds en sortant du banc. Darren Collison et Tyreke Evans ont en revanche été très maladroits avec 9 points à 3 sur 12 pour l’un et 9 points à 2 sur 10 pour l’autre.