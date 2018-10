Après trois défaites pour commencer la saison, les Lakers ont décroché, mercredi, leur première victoire avec LeBron James. Profitant de leur visite à Phœnix, les Californiens ont ouvert leur compteur de belle manière, l’emportant 131-113 après avoir fait la différence dès le deuxième quart (44-24).

LeBron James a pourtant dû se contenter de 19 points, 10 passes et 7 rebonds mais a pu compter sur le soutien de Lance Stephenson, sorti du banc pour compiler 23 points à 10 sur 14 aux tirs, 8 passes et 8 rebonds, et JaVale McGee, auteur de 20 points à 8 sur 13. Au total, ce ne sont pas moins de sept joueurs des Lakers qui ont émargé à plus de dix points.

De quoi rendre bien vains les efforts de Devin Booker, pourtant auteur de 23 points, 7 passes et 7 rebonds, et du rookie DeAndre Ayton, 22 points et 11 rebonds au compteur.