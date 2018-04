Il faudra bel et bien compter sur les Cavaliers lors des prochains playoffs. Cleveland a beau devoir se contenter - au mieux - de la troisième place de la Conférence Est, la franchise de l’Ohio peut espérer disputer ses quatrièmes Finals NBA de rang.

Mardi, les Cavaliers ont en effet remis le couvert face aux Raptors, l’emportant 112-106 après un premier succès au Canada il y a quinze jours. Et si LeBron James a une fois encore été le premier artisan de cette victoire, le quadruple MVP de la Ligue compilant 27 points, 10 rebonds et 6 passes, ce succès a également été collectif avec 19 points de José Calderon, 18 points et 15 rebonds de Kevin Love et 17 points de Rodney Hood.De quoi rendre vains les 19 points de DeMar DeRozan, les 16 points et 12 rebonds de Serge Ibaka ou les 17 points et 10 rebonds de Jonas Valanciunas. Et ce d’autant plus que Kyle Lowry est passé au travers avec un terrible 2 sur 11 pour 6 points.