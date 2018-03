NBA - LeBron dépasse Jordan et se charge des Pelicans

Il l’a fait. LeBron James s’est offert un impressionnant record détenu jusque-là par un certain Michael Jordan. Tout proche du triple-double lors de la victoire décrochée vendredi soir par les Cavaliers face aux Pelicans (107-102), avec 27 points (à 12/24 aux tirs), 9 rebonds et 11 passes, le "King" a effacé "Sa Majesté" des tablettes en enchaînant un 867ème match consécutif avec au moins 10 points marqués. Il s’agit tout simplement – si l’on peut dire – de la plus longue série de l’histoire de la NBA !

Une série à peine croyable débutée en 2007 et qui va sans doute se prolonger encore longtemps. Jusqu’à quand ? Difficile à dire, mais on imagine mal l’ailier All-Star de Cleveland, qui réalise à 33 ans l’une de ses saisons les plus abouties sur le plan individuel, s’arrêter en si bon chemin. L’ancien n°23 des Chicago Bulls, quant à lui, avait été stoppé à 866 matches en décembre 2001, le lendemain de Noël, alors qu’il approchait de la quarantaine et finissait sa carrière du côté de Washington.

"Un moment spécial"

"C’est un moment spécial, pas seulement pour moi mais aussi pour ma famille et plein d’enfants qui me voient comme une source d’inspiration et se disent que l’on peut y arriver en venant d’où je viens, a déclaré "LBJ" sur ESPN après ce match contre New Orleans. En être là aujourd’hui, réussir quelque chose comme ça et battre un tel record alors que beaucoup pensaient que ça n’arriverait plus, ça représente beaucoup pour moi et encore plus pour les jeunes qui ont besoin d’espoir."

A l’époque où Michael Jordan avait établi cette marque, il était difficile d’envisager qu’elle tombe un jour. Mais le phénomène LeBron James est arrivé et, 11 ans, 2 mois et 25 jours après sa dernière sortie à moins de 10 unités (8 points contre Milwaukee, en janvier 2007), a mis la barre encore plus haut. Quelqu’un ira-t-il le chercher à son tour ? Pour l’instant, "l’Elu" peut dormir tranquille. Parmi les joueurs en activité, James Harden est le plus proche de lui avec… 610 matches de moins.