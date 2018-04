NBA : Le très gros coup des Nuggets !

Vainqueur après avoir fait la différence au retour des vestiaires, les hommes de Michael Malone, s’ils pointent toujours à la neuvième place de la Conférence Ouest, sont revenus à hauteur de leurs victimes du jour et ne comptent plus qu’un demi-match de retard sur les Pelicans, septièmes, et un seul sur les Spurs et le Thunder, cinquièmes et sixième.

Karl Anthony-Towns a pourtant encore fait de gros dégâts dans la raquette, compilant 26 points et 13 rebonds, et Taj Gibson n’a pas été en reste avec 17 points et 14 rebonds, mais les Wolves ont dû s’avouer vaincus face à la force collective de leurs hôtes. Si Jamal Murray et Devin Harris ont plafonné à 22 et 20 points, ils sont six à avoir émargé à plus de dix points. Dont Nikola Jokic, pas passé loin d’un triple-double avec 16 points, 14 rebonds et 9 passes.