NBA : Le Jazz fait valser le Thunder

Touché à un orteil lors du match 1 face au Thunder, Donovan Mitchell, un temps incertain, était finalement bien présent au coup d’envoi du match 2 à la Chesapeake Energy Arena. Et malgré la gêne ressentie, c’est bien lui qui a fait la différence dans le dernier quart, y inscrivant 13 de ses 28 points pour permettre au Jazz de l’emporter 102-95 et d’égaliser à 1-1 avant de retrouver l’Utah pour les matches 3 et 4.

Si Donovan Mitchell a été le premier artisan de ce succès, la défense du Jazz n’a pas été en reste en limitant le Thunder à 16 petits points dans le quatrième quart (28-16). Avec 13 points, 15 rebonds, 3 contres et 2 interceptions, Rudy Gobert a évidemment donné le ton tandis que Ricky Rubio compilait 22 points, 9 passes et 7 rebonds et Derrick Favors rendait 20 points et 16 rebonds.

Côté Thunder, Russell Westbrook a bien frôlé le triple-double avec 19 points, 13 passes et 9 rebonds mais s’est également montré maladroit avec un modeste 7 sur 19 aux tirs. Une maladresse qui a rattrapé Paul George, certes auteur de 18 points et 10 rebonds, mais à 6 sur 21 aux tirs et Carmelo Anthony, 17 points et 9 rebonds à 6 sur 18 aux tirs.