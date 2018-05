NBA - Le Jazz fait chuter les Rockets (VF) !

La question que se pose toute la NBA depuis la saison régulière est on ne peut plus d’actualité : Houston sera-t-il vraiment capable de renverser le champion en titre Golden State en finale de la Conférence Ouest ? Après un premier tour facile contre des Wolves limités (4-1), les Rockets pourraient avoir plus de mal face au Jazz, qui s’est imposé dans le Texas, mercredi soir (108-116). Le score est donc de 1-1 dans cette demi-finale de conférence, avant deux matches à Salt Lake City qui s’annoncent tendus.

James Harden et ses coéquipiers devront faire preuve de plus de constance dans cette série ainsi que lors du potentiel choc contre les Warriors. Passifs en début de match avec un retard allant jusqu'à 19 points, les hommes de Mike D'Antoni sont revenus dans la partie grâce au talent de leur "Barbu", auteur de 32 points. Chris Paul (23 points) et Clint Capela (21 points, 11 rebonds) l'ont bien aidé mais ce fut insuffisant. D’autant que PJ Tucker et Trevor Ariza, essentiels défensivement, ont fini avec 5 petits points tandis qu’Eric Gordon fut trop maladroit (15 points, à 5 sur 16).

De son côté, Utah a de nouveau montré qu’il avait de nombreuses armes afin de rivaliser avec les meilleures équipes. Lors de cette rencontre, c’est Joe Ingles qui a pris feu (27 points), en rentrant 7 tirs primés, un record en Playoffs dans l’histoire de la franchise. Dans le dernier quart temps, sans surprise, Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont porté le Jazz, l’incroyable rookie finissant à 17 points et 11 passes décisives (en l’absence de Ricky Rubio) et le pivot français à 15 points et 14 rebonds. Houston aura fort à faire pour en sortir vainqueur de cette confrontation.