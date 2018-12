Il y a bien quelque chose de pourri au royaume des Spurs. Déjà corrigés par les Wolves (128-89) puis les Rockets (136-105) la semaine dernière, les Texans ont en effet vécu une nouvelle humiliation, mardi, face à des Jazz pourtant guère plus fringants. Distancés dès le premiers quart, les hommes de Gregg Popovich se sont cette fois inclinés 139-105, concédant pas moins de 60% de réussite à leurs hôtes.

Et si le Jazz, grâce au revenant Kyle Korver, a été particulièrement en verve à longue distance, terminant à 20 sur 33 derrière la ligne des trois points, la plus belle ligne de stats est à mettre au crédit de Rudy Gobert, auteur de son traditionnel double-double avec 18 points à 5 sur 7 aux tirs, 10 rebonds, 4 passes et 3 contres. Dans son sillage, Donovan Mitchell n’a pas été en reste avec 20 points à 7 sur 13 tandis que Kyle Korver a donc complété le tableau avec 15 points en 15 minutes et un joli 3 sur 4 derrière l'arc pour sa première à domicile depuis son retour.

Chez les Spurs, DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge ont bien inscrit 16 points chacun et Jakob Poeltl profité de la soirée pour signer un nouveau record en carrière avec 20 points à 9 sur 11 en 19 minutes, mais il en aurait fallu plus pour compenser la faillite défensive des Texans. Englués à l’avant-dernière place de la Conférence ouest, les Spurs, avec 11 victoires et 13 défaites, ne pointent certes encore qu’à deux succès du Top 8. Mais alors que San Antonio n’avait concédé que cinq défaites par plus de 30 points lors des 1758 premiers matches de Gregg Popovich sur le banc des Spurs, les Texans en sont à trois revers XXL sur leurs quatre derniers matchs. Forcément inquiétant.