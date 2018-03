Pour l’emporter, Portland a notamment pu compter sur la verve du tandem CJ McCollum-Damian Liilard, les deux hommes rendant respectivement 34 points à 14 sur 24 aux tirs et 24 points à 6 sur 19. Dans leur sillage, Jusuf Nurkic a ajouté 17 points et 12 rebonds et Maurice Harkless a complété le tableau avec 16 points à 7 sur 11.

C’en était trop pour le Thunder déjà plombé par la maladresse de Carmelo Anthony et Paul George, respectivement auteurs de 6 points à 3 sur 13 et 16 points à 4 sur 15. Et ce malgré les 23 points, 9 passes et 8 rebonds de Russell Westbrook ou les 17 points de Jerami Grant. A cause de cette défaite, le Thunder accuse désormais deux matches de retard sur les Blazers et est sous la menace des Pelicans et des Spurs pour la quatrième place.