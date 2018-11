Pour la première fois depuis le 3 mars 2014, les Lakers ont enfin réussi à battre les Blazers samedi soir (110-114). Et pour mettre fin à cette série de seize défaites de rang, il fallait forcément un grand LeBron James. La nouvelle star de la franchise californienne, dans ses standards de ce début de saison, a compilé 28 points, 7 passes et 5 rebonds.

"Ça fait du bien de casser cette série, a ensuite commenté «King James». C’est une très bonne équipe, que tu ne peux pas battre sans jouer dur et vraiment très bien." L’ancienne icône de Cleveland, qui avait apporté avant la rencontre son soutien à son entraîneur Luke Walton, rabroué par Magic Johnson, a aussi été bien aidée par un JaVale McGee qui ne fait plus rire personne (12 points, 9 rebonds et 6 contres), et un Rajon Rondo excellent en sortie de banc (17 points, 10 rebonds, 6 passes et 3 interceptions).

La grosse performance du duo Damian Lillard-CJ McCollum (30 points chacun), et le double-double de Jusuf Nurkic (14 points et 13 rebonds), n’y ont rien changé, et les Angelenos, absents des playoffs depuis 2013, ont ainsi pu signer un deuxième succès de rang, le quatrième en neuf matches. Et ils s’apprêtent à renforcer leur effectif avec Tyson Chandler, libéré par les Suns et qui devrait être la doublure de McGee au poste de pivot. "J’adore le fait que nous allons avoir un autre joueur expérimenté. Un gars qui joue dur, qui est très intelligent, et un nouveau champion qui vient rejoindre ceux que nous avons déjà. Ça rajoute de la profondeur à notre secteur intérieur", apprécie James, interrogé par Spectrum Sportsnet.