NBA : Intouchables, les Pelicans balayent Portland !

Bien malin celui qui aurait pu prédire que New Orleans serait la première équipe qualifiée pour les demi-finales de Conférence. Poussifs en saison régulière, privés de l'une de leurs deux stars depuis janvier (DeMarcus Cousins, victime d'une rupture du tendon d'Achille) et opposés à une équipe mieux classée (Portland, 3e) au 1er tour, les Pelicans n'inspiraient pas confiance. Pourtant, au terme d'un match 4 à nouveau maîtrisé et remporté haut la main (131-123), les hommes d'Alvin Gentry ont écarté les Blazers d'un revers de la main pour s'offrir au moins un jour de repos de plus que leurs adversaires potentiels. Un coup de balai qui fait s'interroger sur les réelles limites de ce groupe.

Beaucoup pensaient la force de frappe de "NOLA" limitée au seul talent du phénomène de foire qu'est Anthony Davis. Non seulement l'intérieur All-Star s'est révélé être le cyborg inarrêtable que l'on pressentait depuis son arrivée dans la ligue en 2012 (47 points et 11 rebonds la nuit dernière), mais ses camarades évoluent eux aussi à un niveau bluffant. Jrue Holiday, décalé au poste 2, a compilé 41 points et 8 passes samedi, confirmant son retour au premier plan après quatre années compliquées en Louisiane. Rajon Rondo, dont plus personne ne voulait après des piges indignes de son talent à Dallas et Chicago, vit une véritable résurrection (16 passes dans le match 4) et son ancien partenaire chez les Bulls Nikola Mirotic s'avère être l'une des meilleures pioches de l'hiver.

Et maintenant, Golden State ?

La profondeur de banc semble toujours devoir limiter les ambitions des Pelicans, mais leur noyau dur est tellement efficace que la problématique n'est pas d'actualité. Elle le sera peut-être en revanche à partir de la semaine prochaine. Sauf cataclysme, les Golden State Warriors se présenteront sur leur chemin en demi-finale. Les champions en titre mènent 3-0 avant un match 4 à domicile dimanche contre des San Antonio Spurs limités et privés de leur coach Gregg Popovich, en deuil après le décès de son épouse.

Ce sera évidemment une toute autre histoire pour New Orleans. Mais là où une victoire sans souffrance, ni défaite des Californiens aurait été le pari le plus logique il y a quelques jours, la donne est différente aujourd'hui. Personne, pas même les Warriors, n'osera plus affronter les Pelicans la fleur au fusil. En cela, cette post-saison, la première depuis trois ans et une raclée 4-0 contre ces mêmes Warriors au 1er tour, est déjà une réussite.