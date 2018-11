Ça va de mal en pis pour Houston, largement dominé chez lui par Dallas (108-128) dans la nuit de mercredi à jeudi en NBA. James Harden s'est pourtant démené avec un triple-double à 25 points, 17 passes et 11 rebonds, mais les Rockets sont avant-derniers à l'Ouest (9-11).

A l'Est, les Bucks ont battu Chicago in extremis (116-113). Giannis Antetokounmpo termine à 36 points et 11 rebonds. Philadelphia s'est joué de New York (117-91), où Frank Ntilikina s'est contenté de deux points en 14 minutes. Côté 76ers, Joel Embiid finit à 26 points et 14 rebonds.

Charlotte défait Atlanta (108-94), Nicolas Batum a inscrit 13 points et Tony Parker six points (en 19 minutes). New Orleans s'est imposé devant Washington (125-104), avec 29 points pour Jrue Holiday et un double-double à 28 points et 15 rebonds pour Anthony Davis. Enfin, les Wolves ont mis une petite claque aux Spurs (128-89), qui ont notamment perdu le deuxième quart 29-9.