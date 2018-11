Les Warriors n’y sont plus. Privés de Stephen Curry, blessé à l’aine, et plombés par la récente altercation entre Draymond Green et Kevin Durant, les champions en titre ont ainsi concédé leur troisième défaite en cinq matches, leurs deux victoires sur cette période ayant été acquises face à deux cancres de la conférence est, Atlanta et New Jersey.

Et huit jours après avoir pris la leçon face aux Bucks (134-111), Golden State en a été quitte pour une nouvelle correction ce jeudi. Sans pitié avec leurs bourreaux des dernières finales de conférence, les Rockets ont profité de la situation pour prendre une éclatante revanche, l’emportant 107-86 après avoir compté jusqu’à 32 points d’avance grâce à un 19-0 en cinq minutes dans la dernière ligne droite.

Les Warriors enregistraient pourtant le retour de Draymond Green, suspendu face aux Hawks après son coup de sang contre Kevin Durant lors de la défaite face aux Clippers, mais l’intérieur californien n’a pas été d’une grande utilité, manquant ses trois tirs tentés et se contentant de 5 points et 5 rebonds. "Il n’y avait aucune énergie dans notre jeu ce soir, aucune intensité", a-t-il d’ailleurs admis sans peine au micro d’ESPN après avoir évoqué avant le match son accrochage avec Kevin Durant.

.@JHarden13 drops 27 PTS and leads the Rockets to a win over the Warriors! #Rockets pic.twitter.com/Q55PGcGk9q — NBA TV (@NBATV) 16 novembre 2018

Je dois vivre avec ça Draymond Green

"Tout le monde sait que je ne cache pas mes émotions. Je les porte sur moi et je joue avec ces mêmes émotions. Parfois, ça me rend meilleur et d’autres fois, ça ne joue pas en ma faveur et je dois vivre avec ça", avait-il expliqué après avoir confié en avoir discuté avec Kevin Durant et assuré que les deux joueurs regardaient désormais devant.

L’ancien du Thunder n’en semble pas moins encore marqué. Face aux Rockets, il n’a en tout cas pu faire mieux que 20 points à 6 sur 15, Klay Thompson passant au travers avec 10 points et un vilain 0 sur 5 à trois points. Il en aurait fallu bien plus pour rivaliser avec des Rockets débarrassés de Carmelo Anthony et pouvant s’appuyer sur un James Harden auteur de 27 points malgré un modeste 8 sur 23 aux tirs. Et ce d’autant plus que si Chris Paul et Clint Capela n’ont rendu que 10 points chacun, James Ennis III et Eric Gordon ont pris le relais avec 19 points pour l’un et 17 pour l’autre. Grâce à cette troisième victoire de rang, les Rockets retrouvent enfin un bilan à l’équilibre (7-7).