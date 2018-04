NBA : Houston dévore les Wolves

Deuxième match face aux Wolves et deuxième victoire pour les Rockets. Et cette fois, la victoire des Texans a pris des allures de correction pour Minnesota. Contestées jusque dans les dernières secondes lors du match 1, finalement remporté 104-101, les troupes de Mike D’Antoni se sont en effet imposées 102-82. Mené à l’issue du premier quart (23-19), Houston a fait la différence dès le deuxième acte (37-17), Minnesota ne s’en relevant pas.

Une victoire d’autant plus impressionnante qu’acquise malgré la faillite de James Harden. Auteur de 44 points lors du match 1, le meilleur marqueur de la Ligue a cette fois livré son pire match de la saison avec seulement 12 points, 7 passes et 4 rebonds et surtout un terrible 2 sur 18 aux tirs. Heureusement, Chris Paul veillait, le meneur texan prenant le relais avec 27 points à 10 sur 18 aux tirs et 8 passes. Pour l’épauler, les Rockets ont également pu compter sur les 21 points de Gerald Green en sortie de banc et les 15 points de Trevor Ariza malgré un 5 sur 14 aux tirs.

Encore raté pour KAT

Les Rockets ont également pu compter sur la maladresse des Wolves. Alors que Karl-Anthony Towns a été limité à 5 points à 2 sur 9 en 24 minutes, Andrew Wiggins et Jimmy Butler ont dû se contenter de 13 points pour le premier et de 11 pour le second. Bien insuffisants pour l'emporter face au numéro 1 de l'Ouest.

Charge à Tom Thibodeau de trouver des solutions d’ici le match 3, samedi, à Minneapolis, une nouvelle défaite des Wolves, menés 2-0, devant sonner la fin de leurs espoirs.