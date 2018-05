NBA : Houston à une marche de l'exploit !

Houston a beau avoir eu le dernier mot face à Golden State (98-94) dans ce match 5 et s’être ainsi rapproché de ses premières Finales NBA depuis 23 ans, le visage le plus défait était à chercher dans les rangs des vainqueurs. Les larmes aux yeux quelques secondes auparavant alors que Trevor Ariza scellait la victoire texane sur la ligne des lancers, Chris Paul est en effet apparu dévasté au moment de regagner les entrailles du Toyota Center. La faute à une douleur aux adducteurs ressentie dans les derniers instants de la rencontre sur une tentative bancale au cœur de la raquette.

Une douleur qui n’augurait rien de bon alors que les deux équipes doivent se retrouver samedi soir à Oakland pour le match 6 (03h - beIN SPORTS 1). Et ce d’autant plus que s’il a eu beaucoup de déchet, terminant à 6 sur 19 aux tirs pour 20 points, CP3 a eu l’immense mérite de se montrer décisif dans la dernière ligne droite, enquillant plusieurs paniers cruciaux dans une fin de match irrespirable.

Et il fallait bien ça, ainsi que les 24 points dont le tir primé de la victoire d’Eric Gordon, pour faire oublier la nouvelle faillite de James Harden. Comme lors du match 4, le meilleur marqueur de la Ligue en saison régulière a en effet brillé par sa maladresse, terminant fanny à longue distance avec un terrible 0 sur 11 à trois points et devant se contenter de 19 points à 5 sur 21 aux tirs. "Comme lors du match 4, on a pu s’appuyer sur notre défense. On n’a pas mis nos tirs mais défensivement, on a été très bons", appréciait néanmoins le probable MVP de la Ligue.

Les Rockets ont notamment provoqué pas moins de 18 pertes de balle dans les rangs californiens, dont celle décisive de Draymond Green alors que les Warriors avaient l’occasion d’arracher la victoire ou a minima la prolongation. Un Draymond Green pourtant auteur de 12 points et 15 rebonds tandis que Kevin Durant terminait meilleur marqueur de la rencontre avec certes 29 points mais à 8 sur 22 aux tirs. Dans son sillage, Stephen Curry et Klay Thompson ont bien ajouté 22 et 23 points mais leurs efforts sont restés vains.

Au bord du gouffre, les champions en titre tenteront désormais de profiter de la probable absence de Chris Paul lors des deux derniers matches pour renverser la situation et rallier leurs quatrièmes Finales NBA de rang.