NBA : Harden sauve la mise à Houston

Premier match des Playoffs et premier carton pour James Harden. Le meilleur marqueur de la Ligue et grand favori au titre de MVP a en effet frappé d’entrée face aux Wolves, inscrivant pas moins de 44 points à 15 sur 26 aux tirs. Et il fallait bien ça pour permettre aux Rockets de venir à bout des Wolves, les Texans l’emportant 104-101 malgré la belle résistance de Minnesota.

Et si à ses côtés, Chris Paul a eu plus de mal comme en atteste son 5 sur 14 pour 15 points et 4 passes, les Rockets ont également pu s’appuyer sur la verve de Clint Capela sous les panneaux, l’ancien Chalonnais terminant avec 24 points et 12 rebonds .

Et il fallait bien ça pour l’emporter face aux Wolves. Karl-Anthony Towns a pourtant dû se contenter de 8 points et 12 rebonds mais cinq joueurs ont émargé à plus de dix points parmi lesquels Andrew Wiggins, auteur de 18 points à 7 sur 15, Jeff Teague, qui a compilé 15 points, 9 rebonds et 8 passes, et Derrick Rose, sorti du banc pour ajouter 16 points à 7 sur 14.

Des efforts restés vains et les Wolves devront donc faire encore mieux pour l’emporter lors du match 2, mardi, à Houston.