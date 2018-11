James Harden est sorti vainqueur d'un énorme duel avec Blake Griffin pour permettre à Houston de battre Detroit (126-124) mercredi soir.

Le barbu des Rockets, bien secondé par Chris Paul (20 pts) et Clint Capela (27 points, 15 rebonds), a inscrit 43 points, son record de la saison, avec notamment un impeccable 19/19 aux lancers francs. C'en était trop pour les Pistons, malgré les 37 points de Griffin.

Ce sixième succès d'affilée permet à la franchise texane de remonter à la huitième place de la Conférence Ouest.

