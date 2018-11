Auteur d’un solide 17 sur 32 aux tirs dont 7 sur 15 à trois points, le MVP en titre a terminé avec pas moins de 54 points au compteur, y ajoutant 13 passes et 8 rebonds pour flirter avec le triple-double. Dans son sillage, Eric Gordon a également été en verve comme en attestent ses 36 points à 12 sur 23 et Clint Capela a empilé 17 points et 14 rebonds.

Mais chez les Wizards, John Wall et Bradley Beal n’ont pas été en reste, le premier compilant 36 points et 11 passes et le second suivant avec 32 points, et Markieff Morris a complété le tableau en rendant 22 points et 10 rebonds en sortant du banc.