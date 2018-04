L'ambitieux projet d'Oklahoma City s'est déjà désintégré. Après un recrutement estival clinquant qui avait vu Paul George et Carmelo Anthony joindre leurs forces à celles du MVP Russell Westbrook, le Thunder visait forcément mieux qu'une élimination au premier tour des playoffs. Qui plus est contre une formation moins bien classée en saison régulière... La sortie de route a pourtant eu lieu la nuit dernière, aux pieds des montagnes de Salt Lake City. Le Utah Jazz a confirmé son emprise sur cette série, en remportant (96-91) le match 6 devant son public. Rudy Gobert et ses coéquipiers ont pu faire admirer leur cohésion et leur efficacité face aux dysfonctionnements de leurs adversaires.

Souvent taxé d'individualisme exacerbé, Russell Westbrook pourra difficilement éviter de nouvelles critiques au sortir de cette rencontre. Le meneur All-Star a voulu jouer les héros et aurait pu y parvenir. Mais marquer 46 points en prenant 43 tirs (dont 19 à trois points !) dans un match sans prolongation tient plus de la gloutonnerie inappropriée que de l'acte de bravoure. Aucun joueur n'avait osé prendre autant de shoots dans une rencontre de playoffs, prolongations comprises, depuis 25 ans... La vedette du Thunder pourra toujours se défendre en expliquant que ses camarades ne lui ont pas laissé le choix. Paul George, dont le contrat expire déjà cet été, a fini à 2/16 sans jamais réussir à peser sur cette partie. Carmelo Anthony (7 points) n'est lui pas parvenu à sortir de la torpeur qui s'est emparée de lui pendant son déménagement de New York à OKC.

Westbrook n'a d'ailleurs pas caché sa frustration à sa sortie du terrain. Raillé par un fan local en regagnant le vestiaire, le Californien a eu un geste d'humeur qui pourrait lui coûter quelques milliers de dollars. "Je ne vais pas chercher les fans, ce sont eux qui me cherchent. Ce que les supporters d'ici font est vraiment irrespectueux, il faut le dire à un moment. Dans la rue, ils n'oseraient pas faire ça. Je ne joue pas à ce jeu de m...", s'est justifié l'intéressé au micro d'ESPN après la rencontre.

Gobert et Mitchell épatants

La faillite du groupe de Billy Donovan, dont la place semble particulièrement précaire, n'explique pas complètement cette élimination précoce. Encore fallait-il une équipe suffisamment disciplinée et talentueuse pour profiter de la situation. Le Jazz n'a rien volé et a même proposé un visage séduisant tout au long de la série, notamment dans ce dernier match. Rudy Gobert a rappelé que son dossier de candidature pour être élu meilleur défenseur de la saison était plus que solide. Le Français a protégé le cercle avec ardeur pendant deux semaines, avec un cinquième double-double consécutif (12 points, 13 rebonds et 3 contres) pour plier l'affaire.

Le public américain retiendra davantage, et à juste titre, la nouvelle prestation étincelante de Donovan Mitchell. Le rookie a encore défié l'entendement en termes de sang froid et de productivité dans cette rencontre, avec 38 points (à 14/26) et une confiance en lui et en ses coéquipiers qui font du Jazz un outsider redoutable.

La tâche sera un peu plus ardue en demi-finale de Conférence à compter de la semaine prochaine. Comme la saison passée au même stade de la compétition, Utah affrontera l'équipe avec le meilleur bilan de toute la ligue en saison régulière. Balayés par les Golden State Warriors en 2017, les hommes de Quin Snyder devront en découdre avec les Houston Rockets de James Harden et Chris Paul.