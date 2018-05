Il ne fallait pas les énerver. A l'image des Houston Rockets, partis coller deux gifles au Utah Jazz après avoir été surpris dans leur salle lors du match 2, les Golden State Warriors ont vite réagi après avoir été dominés il y a deux jours à New Orleans (119-100). Les champions en titre l'ont emporté très nettement (92-118) sur le parquet des Pelicans pour mener 3-1 dans la série, en demi-finale de conférence.

Les Californiens ont démarré très fort (37-22 dans le premier quart-temps), dans le sillage d'un Kevin Durant très agressif. Et visiblement piqué au vif par les remarques de son coéquipier Draymond Green, qui lui a envoyé un SMS... à 4 heures du matin après la défaite dans le match 3. Si Stephen Curry est le visage de la franchise, si Durant a pris les clés du jeu depuis son arrivée, c'est Green qui est le cœur et l'âme de cette équipe. Et l'ailier-fort (en gueule) avait des choses à dire à son coéquipier. "Je ne peux pas dormir quand on perd comme ça, a expliqué Green à ESPN. Je l'ai mis au défi d'être qui il est. Je devais luis dire. Je ne l'ai pas vu attaquer ou être assez agressif des deux côtés du terrain comme on en avait besoin. Vous savez, je ne me retiens pas. Quand je vois que quelque chose ne va pas, il faut que je fasse entendre mon opinion. Il n'y avait pas de mauvais sentiments. On essaye de juste de gagner un match de basket."

Je n'ai pas été agressif dans le match 3 Kevin Durant

Réponse de Durant au petit matin ? "Je t'ai compris". Et ça s'est vu sur le terrain, avec un grand match de "KD", sans doute l'attaquant le plus complet de sa génération: 38 points en 36 minutes à 15/27. C'est mieux que sa performance du match précédent, loin d'être mauvaise (22 points à 8/18 en 35 minutes), mais trop neutre pour un monstre de régularité comme lui (10 saisons de suite à plus de 25 points de moyenne en saison régulière). Pendant ce temps, Curry ajoutait 23 points, et Green s'occupait du reste, comme il sait bien le faire (8 points, 9 rebonds, 9 passes, 4 interceptions, 2 contres).

"Pour faire court, Draymond m'a dit de ne pas m'occuper de la m... autour, et de jouer avec force et agressivité, a expliqué Durant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'ai pas été agressif dans le match 3, et je le savais. Ça fait du bien de savoir que vos coéquipiers sont derrière vous. Ça m'a fait du bien d'entendre ça de sa part." C'était aussi une manière pour les Warriors de refroidir ces épatants Pelicans. Et de gentiment monter en puissance avant cette monstrueuse finale de conférence qui se profile face à Houston...