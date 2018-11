Joel Embiid n'est pas uniquement le joueur le plus divertissant et insolent de la ligue. C'est aussi l'un des plus dominants et inarrêtables lorsqu'il le décide. Le pivot camerounais des Philadelphie Sixers a rappelé l'évidence vendredi soir, lors de la venue des Charlotte Hornets en Pennsylvanie. Sans avoir à recourir à l'intimidation, pour ne pas dire l'humiliation, verbale comme avec son rival de Detroit Andre Drummond, la semaine passée, Embiid a été absolument monstrueux pour éviter aux Sixers leur première défaite à domicile de la saison.

Sans les 42 points, 18 rebonds, 4 contres et 4 passes du All-Star, Charlotte aurait sans doute réalisé l'exploit. Emmenés par leur meneur Kemba Walker (30 points, 9 passes et 7 rebonds), les Hornets ont d'abord comblé un retard de 21 points au courage, avant de prendre les devants dans le dernier quart-temps. Si la rencontre est partie en prolongation, c'est uniquement ou presque dû à Embiid, auteur de 16 points durant cette période et des deux lancers francs de l'égalisation à 25 secondes du terme. Celui que certains à la Fédération française aimeraient voir revêtir le maillot bleu a d'ailleurs passé une bonne partie de la soirée sur la ligne des lancers francs tant Nicolas Batum, Tony Parker et leurs camarades n'ont pu recourir à un autre moyen pour le freiner.

Philly doit mieux voyager

S'il n'a cette fois pas eu de mots provocants pour déstabiliser son vis-à-vis dans le camp adverse, Joel Embiid a fait forte impression à Cody Zeller, le pivot des Hornets. "C'est tellement dur de ne pas l'envoyer sur la ligne. Il est incroyablement physique. Il peut shooter à trois points, dribbler, utiliser son corps très large dans la raquette... C'est l'un des joueurs les plus compliqués à arrêter parce qu'il faut défendre sur lui partout sur le terrain", a expliqué Zeller sur ESPN. Ce désespoir qu'il sème chez les adversaires, Embiid va devoir le faire fructifier à l'extérieur. Si Philadelphie est invaincu au Wells Fargo Center (7-0), les hommes de Brett Brown n'ont gagné qu'un match hors de leurs bases et ont tendance à se déplacer la fleur au fusil. Pour faire au moins aussi bien que la saison dernière (une demi-finale de Conférence), les Sixers et leur truculente superstar vont devoir apprendre à voyager.



