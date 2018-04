NBA [Focus] Dwyane Wade remet Miami à l'endroit

Fin de série pour les Sixers. Alors qu’ils restaient sur 17 victoires consécutives, les 76ers ont en effet mordu la poussière dès le deuxième match de leur confrontation du premier tour des play-offs face au Heat. Corrigé lors du match 1 (130-103), Miami est en effet venu l’emporter (113-103) à Philadelphie et a ainsi récupéré l’avantage du terrain avant de retrouver la Floride pour les matches 3 et 4.

Il y avait comme un air de déjà-vu... Erik Spoelstra (coach de Miami)

Et si le Heat s’est imposé, c’est en grande partie grâce à Dwyane Wade. Sorti du banc, l’arrière floridien, 34 ans, a en effet livré un récital digne de ses plus belles années. Non content de terminer meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points, à 11 sur 16 aux tirs, et 7 rebonds en 26 minutes, le triple-champion NBA (2006, 2012, 2013) s’est également montré décisif dans les derniers instants de la rencontre, alors que les Sixers, qui ont compté jusqu’à 16 points de débours, se voulaient de nouveau menaçants. "Il y avait comme un air de déjà-vu, n’a pas manqué d’apprécier Erik Spoelstra, son entraîneur, au micro d'ESPN. Ce sont ces moments qui définissent Dwyane Wade."

Embiid craque sur Instagram

De quoi inspirer Goran Dragic et Josh Johnson, pas en reste avec 20 points, à 8 sur 14, pour le premier et 18 points, à 7 sur 7, 7 rebonds et 5 passes. Côté Sixers, Ben Simmons a pourtant compilé 24 points, à 10 sur 17 aux tirs, 9 rebonds et 8 passes, Dario Saric inscrit 23 points et Ersan Ilyasova compilé 14 points et 11 rebonds, mais leurs efforts sont restés vains. Sur le flanc en raison d’une blessure au visage, Joel Embiid a semblé particulièrement marqué.

L’intérieur camerounais pourrait d’ailleurs faire son retour, jeudi, à l’occasion du match 3 à Miami. A moins que sa sortie sur les réseaux sociaux lui valent un nouveau match en civil. "Putain, j'en ai vraiment marre d'être traité comme un bébé", a-t-il en effet posté sur Instagram pour manifester son agacement.