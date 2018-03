Comme la saison passée, le Jazz risque de devoir lutter jusqu’au bout pour décrocher son billet pour les play-offs de la Conférence Ouest. Utah semblait pourtant avoir fait le plus dur en enchaînant neuf victoires de rang, mais les hommes de Quin Snyder ont perdu de leur superbe depuis et sont de nouveau sous la menace.

Mercredi, le Jazz a en effet enregistré sa troisième défaite en cinq matches. Un revers d’autant plus problématique que concédé face à des Celtics pourtant privés de leurs trois meilleurs joueurs puisqu’en plus de Gordon Hayward, Boston devait faire sans Kyrie Irving et Al Horford. Après avoir été mené de neuf points à la pause (48-39), Utah pensait sans doute avoir fait le plus dur en reprenant les devants au retour des vestiaires, mais malgré 11 points d’avance dans le troisième quart (69-58), c’est bien le Jazz qui a finalement mordu la poussière, s’inclinant sur un tir primé de Jaylen Brown à la dernière seconde (97-94).

Les Clippers reviennent à une victoire

De quoi parachever une solide prestation, le jeune arrière des Celtics terminant avec 21 points à 6 sur 10 aux tirs tandis que Jayson Tatum et Terry Rozier suivaient avec 16 et 13 points. Coté Jazz, si Rudy Gobert n’a pas démérité en compilant 10 points à 3 sur 5 et 11 rebonds, Donovan Mitchell et Ricky Rubio ont fait preuve d’une maladresse coupable, le premier inscrivant bien 22 points mais à 7 sur 20 aux tirs et le second compilant certes 14 points, 10 passes et 8 rebonds mais avec un 4 sur 14 aux tirs.

Tough ending for us tonight. Let's be ready Friday. #ontothenextone — Rudy Gobert (@rudygobert27) 29 mars 2018

Et à cette défaite du Jazz se sont ajoutés les succès des Clippers à Phoenix (111-99) et de Minnesota face à Atlanta (126-114) avec un énorme Karl-Anthony Towns. Du coup, si le Jazz (42-33) est toujours huitième de la Conférence Ouest, il ne compte plus qu’une victoire d’avance sur les Clippers (41-34).