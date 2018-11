Cette fois, les efforts de Kevin Durant n’ont pas suffi. En souffrance après quatre revers consécutifs, les Warriors s’en étaient en effet remis à leur maître artificier depuis trois matches. Avec succès puisque les champions en titre avaient battu à la suite Portland, Sacramento et Orlando, Kevin Durant signant notamment deux cartons face aux Kings et au Magic avec 44 puis 49 points.

En visite chez les Raptors, KD a fait encore mieux ce jeudi. Mais si l’ancien MVP a terminé avec 51 points à 18 sur 31 aux tirs, 11 rebonds et 6 passes, les Californiens sont finalement restés trop courts, Toronto confortant son rang de meilleure équipe de la Ligue depuis le début de saison en l’emportant 131-128. Menés de 18 points dès le premier quart et encore de 10 unités dans la dernière ligne droite, les Warriors avaient pourtant vu Kevin Durant enquiller deux tirs primés dans les dernières secondes du quatrième quart pour arracher la prolongation, mais les Raptors ne se sont pas désunis et ont finalement eu le dernier mot.

Kevin Durant n’a pourtant pas été le seul à briller chez les Warriors. Tandis que Klay Thompson le secondait avec 23 points à 9 sur 20 aux tirs, Jonas Jerebko prenait feu dans la dernière ligne droite, inscrivant 16 points dans le quatrième quart et la prolongation pour terminer avec 20 points à 8 sur 13 et 9 rebonds. Mais chez les Raptors, tandis que Kawhi Leonard signait sa meilleure performance de la saison avec 37 points à 14 sur 24 et 8 rebonds, Pascal Siakam établissait un nouveau record en carrière avec 26 points à 8 sur 10, et Serge Ibaka ajoutait 20 points à 8 sur 13. De quoi permettre aux Raptors de signer une septième victoire de rang et de dominer les Warriors pour la première fois depuis mars 2014. Et de prendre date pour d'éventuelles retrouvailles en Finales.