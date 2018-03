L’embellie n’aura pas duré bien longtemps. Car si les Spurs sont bien parvenus à enchaîner six victoires de rang alors qu’ils semblaient au bord du gouffre après 11 défaites en 14 matches, leurs deux défaites concédées à la suite à Milwaukee puis Washington, mardi, leur ont fait perdre de la superbe.

Et ce d’autant plus que le revers enregistré dans la capitale fédérale a longtemps pris des allures de correction. Les hommes de Gregg Popovich ont certes su rivaliser le temps du premier quart, prenant même les devants (24-21), mais ont complètement lâché prise dans le deuxième acte, encaissant un 38-21 déjà rédhibitoire. La suite allait être à l’avenant, San Antonio comptant jusqu’à 25 longueurs de retard dans la dernière ligne droite (95-70) avant de sauver les apparences dans les dernières minutes de la rencontre.

Final from Washington, DC. pic.twitter.com/WlfpyGDd04 — San Antonio Spurs (@spurs) 28 mars 2018

Un calendrier compliqué

Ça ne suffira pas à redonner le sourire aux Texans. Plus inquiétant encore que cette défaite, LaMarcus Aldridge, qui portait les Spurs à bout de bras depuis plusieurs matches, s’est en effet blessé au genou gauche à la fin du deuxième quart. L’inquiétude était évidemment de mise dans les rangs texans en attendant les résultats des premiers examens. Et pour cause, l’ancien Blazer a beau n’avoir joué que 18 minutes, il n’en a pas moins été le meilleur marqueur texan avec 13 points à 4 sur 6, Bryn Forbes et Patty Mills suivant avec 12 et 11 points tandis que Tony Parker devait se contenter de 7 points à 2 sur 6, 3 passes et 2 rebonds en 18 minutes.

Par chance pour les Spurs, leurs concurrents directs dans la course aux play-offs ne sont guère mieux lotis. Car si les Clippers sont parvenus à dominer les Bucks (105-98), les Pelicans ont dû s’avouer vaincus face aux Blazers (103-107) et les Nuggets sont revenus bredouilles de leur déplacement chez les Raptors (114-110). Des résultats qui permettent à San Antonio (43-32) de toujours pointer à la sixième place du classement de la Conférence ouest, à égalité avec New Orléans, cinquième, et avec trois victoires d’avance sur les Clippers (40-34) et Denver (40-35), respectivement huitième et neuvième et premiers recalés. Mais le calendrier s'annonce compliqué pour les Spurs avec, coup sur coup, la réception du Thunder et des Rockets avant un déplacement chez les Clippers.