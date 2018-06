NBA : Cleveland rate l'exploit ! (VF)

On savait que LeBron James serait pour ainsi dire seul pour faire face à l'armada des Golden State Warriors en Finales NBA. Le "King" s'en est sans doute plus que jamais rendu compte la nuit dernière, lors du premier match de la série (124-111). Deux de ses camarades de jeu ont commis des erreurs qui ont sans doute coûté la victoire aux Cleveland Cavaliers. Menaçants et portés par un James au niveau invraisemblable (51 points, 8 rebonds et 8 passes), les joueurs de Tyronn Lue ont vu George Hill et JR Smith manquer de lucidité et de jugeote à quelques secondes de la fin du match.

Le premier a manqué un lancer qui aurait dû permettre à son équipe de passer en tête, avant que le second refuse de shooter en pensant que son équipe était déjà devant. Une scène cocasse qui a désespéré James, conscient que prendre un match à cette équipe, même à domicile, serait très compliqué.

Kevin Love a apporté son écot (21 points) pour son retour et n'a pas donné l'impression de souffrir de la tête après son absence du game 7 contre les Celtics. L'impact de l'intérieur n'a pas suffit pour les Cavs. La fin de partie a été houleuse, avec les expulsions de Klay Thompson et de Tristan Thompson, à cause d'hostilités et de provocations lancées par Draymond Green. Rendez-vous est pris pour le match 2, dans la nuit de dimanche à lundi. Psychologiquement, les Cavs sont forcément abattus après avoir mené à plusieurs reprises dans un match où on leur promettait l'enfer...