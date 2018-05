NBA : Cleveland et LeBron James enfoncent le clou contre Toronto (VF)

Déjà vainqueurs du match 1 au Canada (112-113 après prolongation) contre les Toronto Raptors, les Cleveland Cavaliers ont doublé la mise jeudi soir. Mais cette fois, il n'y a pas eu de suspense puisque les hommes de Tyronn Lue se sont imposés 128-110 au Air Canada Centre.

En difficulté en première mi-temps, les visiteurs ont haussé le ton au retour des vestiaires pour passer devant au début du troisième quart-temps avant de prendre le large. Si Kevin Love s’est illustré sur le parquet avec 31 points et 11 rebonds, sa performance est finalement passée au second plan, la faute à un énorme LeBron James. Auteur d'un triple-double lors de la première opposition, l'ailier a explosé les compteurs en inscrivant 43 points, délivrant 14 passes tout en captant 8 rebonds.

Les Cavaliers, qui mènent donc 2-0 dans cette demi-finale de conférence Est, vont désormais disputer deux matches dans leur enceinte. L'occasion de terminer cette série rapidement. Le troisième match se disputera dans la nuit de samedi à dimanche (2h30).

