NBA : Boston enfonce le clou ! (VF)

Impressionnants face aux Raptors en demi-finale de Conférence, balayés 4-0, les Cavaliers sont déjà dos au mur après les deux premières manches de la finale de la Conférence Est face aux Celtics. La faute aux deux défaites concédées dans le Massachusetts, Cleveland, corrigé lors du match 1 (108-83), en ayant été quitte pour un nouveau revers 107-94 lors du match 2.

Cette fois, les Cavs ont pourtant parfaitement démarré la rencontre, comptant ainsi jusqu'à dix points d’avance dans le premier quart (25-15) et virant en tête à la pause (55-48). Mais les hommes de Tyronn Lue se sont effondrés au retour des vestiaires, ne marquant notamment que 39 points au cours des deux derniers quarts. Une courbe de performance indexée sur celle de LeBron James puisque si le quadruple MVP de la Ligue a encore affolé les compteurs avec au final 42 points à 16 sur 29, 12 passes et 10 rebonds, signant un nouveau triple-double et son cinquième match à plus de 40 points des play-offs, il a inscrit 21 points dans le seul premier quart, semblant lever le pied après le violent coup d’épaule de Jayson Tatum reçu à la mâchoire au début du deuxième quart.

"LeBron a mal au cou", n’a d’ailleurs pas manqué de signaler Tyronn Lue à l’issue de la rencontre au micro d’ESPN. Kevin Love a bien compilé 22 points et 15 rebonds pour épauler la star des Cavs, il en aurait fallu plus pour venir à bout de Celtics pouvant compter sur six joueurs à plus de dix points. Parmi eux, Jaylen Brown et Terry Rozier ont notamment inscrit 23 et 18 points, Al Horford signant quant à lui 15 points et 10 rebonds. Et les troupes de Brad Stevens avaient d’autant plus de raisons de savourer cette victoire que jamais dans la glorieuse histoire de la franchise, les Celtics n’ont perdu une série après avoir mené 2-0. La tâche des Cavaliers ne sera donc pas simple et les Cavs n’auront pas le droit à l’erreur, samedi, lors du match 3 qu’ils disputeront cette fois à domicile.