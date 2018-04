NBA : Boston double la mise contre Milwaukee

Peu épargnés par les blessures, les Celtics, qui avaient perdu leur nouvelle recrue Gordon Hayward (cheville) dès le premier match de la saison régulière, ont disputé leurs 17 dernières rencontres sans Kyrie Irving (genou), qui ne rejouera pas avant le prochain exercice.

Un dernier coup dur mais une situation pas totalement dénuée d’avantages pour la franchise qui a tout de même terminé à la deuxième place de la Conférence Est, comme celui de jouer (presque) sans pression et de révéler des éléments habituellement moins mis en lumière, à l’image de Terry Rozier.

Déjà auteur de tirs primés décisifs lors du premier match des playoffs arraché contre les Bucks (113-107), le meneur remplaçant de Boston, qui avait eu un peu de mal à démarrer dimanche, a cette fois réalisé une performance pleine avec 23 points (à 3/5 à 3 points) et 8 passes et, encore, aucune balle perdue lors de cette tranquille victoire acquise mardi au TD Garden (120-106).

Un record pour Brown

"Je suis juste en confiance. Et mes coéquipiers et mon entraîneur croient en moi pour distribuer et organiser le jeu", déclarait-il ensuite. Mais le grand bonhomme de cette rencontre restera Jaylen Brown (30 points et 5 rebonds), solide pour sa deuxième saison (14.5 points, 4.9 rebonds et 1.6 passes) et qui est devenu, à 22 ans, le plus jeune Celtic de l’histoire à réussir à inscrire 30 points en playoffs.

"Je pense que Jaylen apprécie vraiment la chance qu’il a de performer à ce niveau. On l’a vu être capable d’hausser son niveau de jeu sur les plus grands matches et face aux meilleures équipes cette saison", a apprécié son entraîneur Brad Stevens. Un jeune coach (41 ans) qui a aussi dû aimer la performance de Marcus Morris (18 points) en sortie de banc, d’où est également sorti le Français Guerschon Yabusele (Aucun point à 0/2 au tir, 3 rebonds, 2 interceptions et une passe en 11 minutes), pour ses tout premiers pas en playoffs.

En face, Giannis Antetokounmpo (30 points, 9 rebonds et 8 passes), ne peut pas tout faire, et même si Khris Middleton (25 points) n’a pas démérité, il faudra montrer autre chose à Milwaukee pour ramener cette série dans le Massachusetts.