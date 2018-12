Joueur le mieux payé des Hornets depuis la signature, à l’été 2017, de son contrat de cinq ans à 120 millions de dollars, Nicolas Batum tarde à répondre aux attentes placée en lui. Trop rarement à son avantage la saison dernière, le Français livre même, en attaque, son pire exercice depuis son année de rookie avec seulement 9,3 points de moyenne malgré 47% de réussite aux tirs. Et ce n’est pas sa prestation livrée face aux Pelicans, dimanche, qui va le rassurer. Ni son entraîneur.

Deux jours après avoir rendu 6 points à 3 sur 5 aux tirs face au Jazz, l’ancien Manceau a cette fois dû se contenter de 2 points à 1 sur 7 aux tirs, James Barrego le limitant d’ailleurs à 14 petites minutes de jeu. Un temps de jeu réduit au cours duquel les Hornets ont d’ailleurs concédé un débours de 20 points à leurs visiteurs, finalement vainqueurs 119-109 après avoir fait la différence dès le deuxième quart (36-26). "Il doit faire un meilleur travail en attaque et être plus impliqué", a d’ailleurs concédé l’entraîneur des Hornets à l’issue de la rencontre dans des propos relayés par ESPN.

Nicolas Batum n’est certes pas le seul à être passé au travers, Kemba Walker, toujours gêné par les séquelles de son entorse à la cheville, terminant ainsi avec 13 points à 5 sur 16 aux tirs en 33 minutes. Sortis du banc, Frank Kaminsky et Miles Bridges ont bien rendu 19 et 16 points, Tony Parker ajoutant 10 points et 5 passes, mais il en aurait fallu plus pour résister à des Pelicans portés par un Anthony Davis injouable comme en attestent ses 36 points à 14 sur 19, 19 rebonds et 8 passes. Et ce d’autant plus que dans son sillage, Jrue Holiday ajoutait 19 points à 7 sur 13 aux tirs.