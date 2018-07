L'exposition gratuite aura lieu au 71 rue de la Fontaine-au-Roi, à Paris 75011, du 14 au 16 septembre et mettra en vedette une légende NBA.

Le NBA Crossover utilisera des expositions interactives pour escorter les visiteurs à travers un récit qui donne vie à la musique, la mode, l'art et le divertissement qui entourent le jeu d'aujourd'hui. Les fans auront une occasion unique de s'engager avec la ligue grâce à des activations personnalisées, incluant des expériences de réalité virtuelle, des expositions d'art, des photos avec le trophée Larry O'Brien et des discussions avec des conférenciers locaux.

« Nous sommes ravis de ramener le NBA Crossover à Paris », a déclaré le Vice-Président et Directeur Général de la NBA, Europe et Moyen-Orient, Benjamin Morel. « La France a une réelle connexion avec la NBA sur en en dehors du terrain et cette exposition reflétera les multitude façons dont la ligue et ses joueurs ont influencé et ont été influencés par les tendances de la culture populaire. »

Le NBA Crossover présentera un espace musical qui montrera comment le basket-ball et la NBA sont devenus synonymes de musique et de culture populaires, influençant aussi bien les joueurs que les musiciens. Une section consacrée au style soulignera comment les joueurs de la NBA sont devenus des lanceurs de mode, apparaissant régulièrement sur des couvertures de magazines et assistant à des défilés de mode dans le monde entier. Les expositions montreront également l'influence du jeu sur le cinéma et la célébrité, démontrant comment la NBA fusionne parfaitement sport et divertissement.

Le NBA Crossover est ouvert de 12h à 20h les vendredi 14 et samedi 15 septembre; et de 12h à 18h le dimanche 16 septembre. Pour s’inscrire afin d’assister cet événement gratuit et recevoir des informations clés, les fans peuvent visiter NBA.com/CrossoverParis.

Pour plus d'informations, les fans peuvent visiter NBA.com/CrossoverParis, Facebook.com/NBAFrance et @NBAFrance sur Twitter. Les fans peuvent télécharger l'application NBA pour les nouvelles mises à jour, scores, statistiques, horaires, vidéos et plus encore. Les fans peuvent également acheter toutes les derniers produits NBA sur le NBAStore.eu.