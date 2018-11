Wizards: Howard opéré à la colonne vertébrale

Alors qu’il souffre du grand fessier depuis de longues semaines, Dwight Howard va être opéré à un disque de la colonne vertébrale, comme l’indique Shams Charania (The Athletic). Le pivot des Wizards sera absent durant deux mois. Arrivé durant l’intersaison à DC, l’octuple All-Star n’a joué que 9 matches cette saison (12,8 points et 9,2 rebonds de moyenne par match).

Dwight Howard is undergoing surgery on L4/L5 discs in his spine and hopeful of return within eight weeks, league sources said. https://t.co/fF9j6vBrRz