Warriors: Kerr sait qu’il ne pourra pas retenir Cousins

Arrivé cet été à Golden State, avec un salaire de "seulement" 5,3 millions de dollars, DeMarcus Cousins ne devrait rester qu’une seule saison chez les Warriors. Steve Kerr, le coach des champions NBA en titre, sait pertinemment que le pivot All-Star ira chercher en 2019 un plus gros contrat, que la franchise californienne ne pourra pas lui offrir.

"On n'a fait aucun mystère à ce sujet quand on l'a recruté. C’est un contrat d’un an. On n'aura pas d'argent pour le garder l'année prochaine. Il le sait. Donc on aimerait qu’il nous aide à gagner un titre et que nous, on l’aide à signer un super contrat ailleurs l’année prochaine", a-t-il ainsi expliqué.