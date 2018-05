Un coach européen pour Phoenix, une grande première

Les Phoenix Suns ont confié leur destin à Igor Kokoskov, qui sera l'entraîneur de la franchise de l'Arizona à partir de la saison prochaine. Le coach serbe va devenir le premier technicien né et élevé sur un autre continent que l'Amérique du Nord à occuper cette fonction en NBA.

Kokoskov est en NBA depuis 2000, en qualité d'assistant coach. Il a travaillé successivement aux Clippers, à Detroit, déjà à Phoenix (2008-2013, aux côtés de Terry Porter puis Alvin Gentry), à Cleveland puis à Orlando, avant d'intégrer en 2015 le staff de Quin Snyder à Utah. Les joueurs européens du Jazz, Ricky Rubio et Rudy Gobert, ont d'ailleurs salué sa promotion chez les Suns.

En parallèle, Kokoskov a été sélectionneur de la Géorgie (2008-2015) puis de la Slovénie (2016-2017), qu'il a mené vers un sacre européen historique en début de saison. Il pourrait d'ailleurs retrouver à Phoenix le meneur prodige Luka Doncic (Real Madrid), si les Suns parviennent à le récupérer lors de la prochaine Draft.

There is no one who deserve it more than him. I’m telling you. So happy when good things happen to good people. Igor for “Coach of the year” !!! pic.twitter.com/WWDbpNLChc