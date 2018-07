Un ancien King fait feu sur la police et met fin à ses jours

C’est un véritable drame qui s’est joué dans la nuit de vendredi à samedi à Los Angeles. L’ancien ailier de la célèbre université californienne UCLA Tyler Honeycutt, drafté par les Kings de Sacramento en 2011 et passé dans sa courte carrière par le BC Khimki en Russie et l’Anadolu Efes en Turquie, s’est donné la mort dans sa résidence du quartier de Sherman Oaks.

La mère du basketteur avait alerté la police plus tôt dans la journée de vendredi, soucieuse alors du comportement étrange de son fils. Et le Washington Post de préciser que l’intéressé a ouvert le feu sur les autorités à leur arrivée à son domicile. Plusieurs heures plus tard, au petit matin, les officiers du SWAT ont finalement retrouvé le corps sans vie du jeune homme de 27 ans. "Avec une blessure par balle auto-infligée", selon les premiers éléments rendus publics.

Tyler Honeycutt passed away...



Player's agent, mr. Aaron Mintz, confirmed the death of Honeycutt@Khimkibasket expresses its deepest condolences to Tyler's family and friends



Rest in peace, Tyler... pic.twitter.com/y0SELMlgNN