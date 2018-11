Thompson sauve Golden State contre les Kings

Les Golden State Warriors ne sont pas dans le contrôle et la maîtrise en ce moment. Qu'importe, la mauvaise passe inédite depuis l'arrivée de Steve Kerr en 2015, semble avoir été provisoirement chassée. Les doubles champions en titre ont souffert mais ont enchaîné un deuxième succès consécutif (117-116) samedi lors de la venue des Sacramento Kings à l'Oracle Arena. Face à l'une des équipes les plus surprenantes de ce début de saison dans la Conférence Ouest, les Warriors ont été bousculés et poussés dans leurs retranchements. L'agressivité des hommes de David Joerger a rendu ce match bien plus serré que ne l'auraient voulu les locaux.

Alors que Kevin Durant a réussi sa meilleure performance offensive de la saison (44 points, 13 rebonds et 7 passes), le MVP des deux dernières Finales NBA n'a pas été le joueur le plus décisif sur le parquet. En prenant son propre rebond pour marquer de près à 5 secondes de la fin, Klay Thompson (31 points) a évité à son équipe une défaite embarrassante. L'arrière All-Star a profité de cette rencontre pour devenir le 21e shooteur à 3 points le plus prolifique de l'histoire, doublant un ancien joueur de Golden State, Jason Richardson, dans l'opération. Les banderilles de Buddy Hield (28 points à 4/6 à 3 points), autre tireur d'élite, dans le camp d'en face, n'ont pas suffi aux Kings pour contrecarrer les plans de la paire Durant-Thompson.

En l'absence de Stephen Curry, dont le retour après 9 matches d'absence n'est toujours pas programmé, et Draymond Green, touché à l'orteil, les Warriors se sont à nouveau retrouvés un peu légers en termes de rotation. Après avoir commencé le week-end en apprenant que Curry avait été victime d'un accident de voiture (sans gravité), les hommes de Steve Kerr ont retrouvé un peu le sourire. A la faveur de ce succès poussif, les voilà de retour aux commandes de la Conférence Ouest, même si la meute composée des Grizzlies, des Clippers, des Nuggets, du Thunder et des Blazers n'est qu'à une petite victoire derrière...