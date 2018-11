Suns: Libéré, Chandler file aux Lakers

Tyson Chandler a trouvé un accord avec les Suns pour mettre fin à son contrat. Le pivot jouait environ 13 minutes de jeu par match depuis le début de la saison avec Phoenix pour 3,7 points marqués et 5,6 rebonds de moyenne.

ESPN informe que le joueur de 36 ans va s'engager avec les Lakers qui cherchent à renforcer leur raquette. Bourreau de LeBron James en finale NBA en 2011 avec Dallas contre Miami, Chandler va retrouver le "King" à Los Angeles.

As @TheSteinLine reports, center Tyson Chandler is getting a buyout with the Suns and will become a free agent upon clearing waivers. Chandler will sign with the Lakers, league sources tell ESPN.