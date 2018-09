Spurs: Robinson regrette le départ de Parker, "une légende"

Ancien joueur emblématique des San Antonio Spurs, désormais au Hall of Fame de la NBA, David Robinson comprend mais regrette le départ de Tony Parker aux Charlotte Hornets. "C'était une décision mutuelle, il me semble. Tony pense toujours avoir de bonnes minutes à donner et les Spurs croient au jeune talent qu'ils ont à son poste, a expliqué l’ex-pivot All-Star lors d’une conférence de presse téléphonique relayée par nos confrères de Basketsession.com. Evidemment, du point de vue des Spurs, Tony Parker est une légende et on aurait adoré le garder. Mais on veut aussi qu'il soit heureux et puisqu'il pense qu'il peut jouer plus, il devait partir. [...] A Charlotte, Tony va apporter son leadership et son expérience."