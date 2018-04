San Antonio s'est écroulé

Vainqueurs coup sur coup du Thunder et des Rockets, les Spurs ont bien cru pouvoir réaliser la passe de trois chez les Clippers. Mais c’était sans compter sur une dernière ligne droite irrésistible des Californiens, auteurs de 41 points dans le quatrième quart et finalement vainqueurs sur le fil des Texans (113-110).

Après avoir compté 19 points d’avance dès le deuxième quart (49-30) puis avoir vu leurs hôtes leur passer devant peu après le retour des vestiaires (64-63), les hommes de Gregg Popovich pensaient pourtant avoir fait le plus dur en reprenant leurs aises avant d’entamer le dernier quart. Mais leurs 11 longueurs d’avance n’ont finalement pas suffi, les Clippers recollant une première fois (91-91) puis passant devant dans les ultimes secondes de la rencontre alors que les Texans avaient repris sept points d’avance (101-94) avec à peine plus de trois minutes à jouer. "C’est dur", pouvait bien souffler LaMarcus Aldridge à l’issue de la rencontre au micro d’ESPN.

Aldridge n'a pas suffi

Car si les Spurs, qui n'atteindront pas la barre des 50 victoires sur une saison pour la première fois depuis 18 ans, pointent toujours à la quatrième place du classement de la Conférence Ouest, les positions se sont encore un peu plus resserrées, les Nuggets, pourtant seulement neuvièmes, ne comptant ainsi que deux matches de retard sur San Antonio et les Clippers, dixièmes, trois. Les Texans n’ont toutefois plus que quatre matches à disputer et deux victoires pourront donc leur suffire. C’est bien ce que retenait Manu Ginobili à l’issue de la rencontre.

"Cette défaite fait mal, mais on a encore toutes nos cartes en main. A nous de redresser la tête dès le prochain match", a ainsi confié l’Argentin. Un prochain match à disputer dès ce soir face aux Lakers. LaMarcus Aldridge, encore impeccable, mardi, avec ses 31 points à 13 sur 21, devra remettre le couvert et ses coéquipiers se montrer plus à leur avantage. Car si Patty Mills a inscrit 17 points, les autres Spurs ont eu plus de mal à l’image de Tony Parker, limité à 5 points à 2 sur 7. Rédhibitoire face à des Clippers pouvant compter sur un Tobias Harris auteur de 31 points, un Austin Rivers à 18 points ou un Lou Williams, auteur de 22 points en sortant du banc.